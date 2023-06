Unbemerkt von der Öffentlichkeit hat Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn am Montag Ulm besucht. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, besichtigte die Schwester des Königs von Thailand das Kloster Wiblingen und das Ulmer Münster. Am späten Nachmittag besuchte die 68-Jährige das Haus der Stadtgeschichte. Dort informierte sie sich gemeinsam mit dem thailändischen Botschafter Nadhavathna Krishnamra eine Stunde lang über die Geschichte Ulms und ließ sich von Stadtarchivdirektor Michael Wettengel auch Briefe Albert Einsteins zeigen.