Für das Kreismusikfest Ende Mai hatte die Stadt Blaustein den Festplatz an der Ehrensteiner Straße am Bad Blau geräumt und hergerichtet. Nun steht am kommenden Wochenende, von Freitag, 1. Juli, bis Sonntag, 3. Juli, wieder eine Veranstaltung auf dem geschotterten Platz an: ein Streetfood-Markt, o...