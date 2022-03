„Ich wollte eigentlich nur tanken“, sagt der Audi-Fahrer am Freitagmittag mit Blick auf den Betrag an der Zapfsäule, „und nicht die ganze Tankstelle kaufen“. Der Galgenhumor hilft ihm an der Kasse aber auch nicht weiter: 119 Euro für 57 Liter Super muss er berappen.

Die Zwei-Euro-­Schallmauer pro Liter ist nach den heftigen Preisanstiegen der vergangenen Tagen geradezu zerbröselt. Diesel kostete am Freitag in Ulm und Umgebung zwischen 1,93 und 2,03 Euro pro Liter, Super E5 zwischen 1,95 und 2,08, Super E10 zwischen 1,89 und 2,01, Super Plus sogar zwischen 2,04 und 2,23.

Neun von zehn Kunden schimpften über die Preise, berichtet eine Aral-Mitarbeiterin in einer Ulmer Tankstelle. „In den letzten paar Tagen ist es ja um zehn Cent hochgegangen.“ Und sie glaubt: „Es wird noch schlimmer.“ Ein Renault-Fahrer, der fast 80 Euro für 40 Liter Diesel hinlegen muss, schüttelt den Kopf: „Wahnsinn. Wer soll das zahlen?“