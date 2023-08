Ein Polizeieinsatz am frühen Dienstagmorgen (22.08.2023) erregt erneut Aufsehen in der Ulmer Weststadt, nachdem bereits am Freitag bewaffnete Einsatzkräfte in den Bereich um die Beyerstraße ausrückten: Am Freitagmittag wurde ein Mann festgenommen, der zuvor mit einer Waffe hantiert haben soll

Einsatz in Ulm: Laut Polizei „Untersuchungsmaßnahmen“

Jetzt berichtet eine Augenzeugin von einem Einsatz mit Spezialeinsatzkommando (SEK) am Dienstag (22.08.23) kurz vor 6 Uhr in der Söflinger Straße, nahe einer Sparkassenfiliale. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm bestätigt auf Nachfrage, dass es einen Einsatz gab – der Grund seien „Untersuchungsmaßnahmen“. Ob es sich um Wohnungsdurchsuchungen handelt, warum die Maßnahmen nötig waren, ob es einen Zusammenhang mit dem Vorfall am Freitag gibt und weitere Details lassen sich nicht erfragen. Auch die Frage, ob tatsächlich das SEK vor Ort war, bleibt offen.

Wann das SEK im Einsatz ist

Das SEK wird in der Regel nur tätig, wenn es sich um die Bekämpfung schwerer Gewaltkriminalität handelt. Dazu zählt etwa der Einsatz gegen bewaffnete Straftäter oder Terrorismus. Die Spezialkräfte unterstützen aber auch die Polizeidienststellen mit speziellen Taktiken und Techniken. Das SEK der baden-württembergischen Polizei ist mit weiteren Spezialeinheiten beim Polizeipräsidium Einsatz mit Sitz in Göppingen angesiedelt.