Ein schwarzer Van mit Blaulicht auf dem Dach steht halb auf dem Gehweg, bewaffnete Polizisten legen Schutzwesten und Helme an – Szenen wie aus einem Actionfilm spielen sich in der Ulmer Beyerstraße ab, im ruhigen, gediegenen Wohnviertel „Am Galgenberg“. Ein Augenzeuge nahm die Bilder am Freitagmittag (18.08.2023) auf. Die Polizei bestätigte auf Nachfrage: „Dort läuft momentan ein größerer Polizeieinsatz“. Worum es genau geht, konnte der Polizeisprecher zunächst nicht sagen.

Eine Person wurde festgenommen

Knapp zwei Stunden später ist der Spuk vorbei. „Die Einsatzkräfte packen zusammen und ziehen ab“, berichtet eine Reporterin vor Ort. Auch die Polizei gibt um kurz vor 14 Uhr Entwarnung: „Der Einsatz ist beendet, eine Person wurde festgenommen.“ Eine Viertelstunde später kamen dann Details ans Licht. Offenbar war der Festgenommene bewaffnet. Ein Zeuge hatte ihn gegen 12 Uhr im Kargweg gesehen, wie er eine Pistole in der Hand hielt und diese mehrfach auf sich selbst richtete. „Manchmal ist es schwer einschätzbar, wie groß die Gefahr bei so einem Einsatz ist.“ Deshalb seien so viele schwer bewaffnete Kräfte vor Ort gewesen, erklärte ein Polizeisprecher. Mehrere Polizeistreifen waren ausgerückt und hatten die Straßen im Bereich um den Kargweg abgesperrt. Auch Spezialkräfte seien im Einsatz gewesen. Wer der Mann ist und was er mit der Waffe wollte, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Erst am Mittwochabend hatte es einen größeren Polizeieinsatz in Neu-Ulm gegeben. Ein 21-Jähriger hatte in einem Videochat mit einer Schusswaffe posiert und gedroht. Daraufhin waren rund ein Dutzend Streifenwagen zu den Häusern in Neu-Ulm ausgerückt, in denen der 21-Jährige vermutet wurde.

Sobald es etwas Neues gibt, wird dieser Artikel aktualisiert.