Ein Mann soll in der Nacht zu Sonntag Passanten in der Ulmer Innenstadt mit einem Messer bedroht haben.

Kurz nach 3.30 Uhr meldete sich ein Mann am Notruf der Polizei und teilte mit, dass man im vor längerer Zeit Unrecht getan hätte. Dies berichtet die Polizei. In dieser Nacht sei er an der Türe e...