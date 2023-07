Ein betrunkener Mann ist am Freitagnachmittag (30.6.) in Laichingen ausgerastet und hat eine Bushaltestelle beschädigt. Die Polizei war nach eigenen Angaben gerufen worden, weil der polizeibekannte 36-Jährige in der Bahnhofstraße Steine auf die Fahrbahn warf. Ein Stein traf die Glasscheibe einer Bushaltestelle, die daraufhin brach.

Bevor die Polizei eintraf, hatte sich der Mann auf einen Grünstreifen am Marktplatz gelegt. Als er die Beamten kommen sah, beschimpfte und bedroht er sie sofort. So steht es in einer Polizeimitteilung vom Samstag, 1.7. Demnach geriet der Betrunkene kurz darauf derart in Rage, dass er auf die Polizisten zuging und ihnen androhte, sie zu schlagen.

Betrunkener bedroht in Laichingen Polizisten und spuckt um sich

Die Polizeibeamten konnten den Mann überwältigen und fesseln, anschließend nahmen sie ihn in Gewahrsam. Im Streifenwagen spuckte der Aggressor dann noch um sich und versuchte, mit seinem Kopf die Seitenscheibe zu beschädigen, was ihm jedoch nicht gelang.

Den 36-Jährigen kommt sein Verhalten teuer zu stehen: Laut Polizei wird er wegen Sachbeschädigung und Beleidigung angezeigt. Außerdem muss er die Reinigung des Streifenwagens bezahlen.