Große Aufregung am Mittwochabend (24.05.2023) in Erbach: Durch die rund 13.000 Einwohner große Kleinstadt im Alb-Donau-Kreis rauscht ein Polizeifahrzeug nach dem anderen. Die Rede ist von einer Razzia in einer Werkstatt, gegen 21 Uhr rückte die Polizei mit Bussen und einem Hund ins Industriegebiet aus.

Drogen-Razzia in Erbach: Durchsuchungen im Industriegebiet

Die Polizei bestätigt auf Nachfrage den Großeinsatz: Es gab Durchsuchungen „in Sachen Rauschgift“, teilt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Ulm am Donnerstagmorgen auf Nachfrage mit. Zu den Hintergründen hält sich die Polizei jedoch bislang bedeckt, des laufen Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft. Beteiligt waren sowohl Einsatzkräfte aus Baden-Württemberg als auch aus Bayern. Vor Ort war zudem zu erfahren, dass es bereits in der Vergangenheit Polizeieinsätze in der Werkstatt gegeben habe.

Ermittlungen auch in Neu-Ulm

Am Donnerstagmorgen ist die Polizei auch in Neu-Ulm mehrfach mit Bussen und Streifenwagen im Einsatz. Es fänden Durchsuchungen statt, sagt auf Anfrage eine Sprecherin des Präsidiums Schwaben Süd/West in Kempten – allerdings unabhängig von dem Einsatz in Erbach. Ein Mannschaftsbus der Polizei parkt am Donnerstagmorgen vor einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße, dabei steht ein Streifenwagen. Ein weiteres großes Fahrzeug der Bereitschaftspolizeieinheit aus Bamberg steht mitten in Offenhausen in einem Wohngebiet.