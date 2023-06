Mit mehreren Streifen ist die Polizei am Mittwochabend zu einem Lokal in der Ulmer Innenstadt ausgerückt. Gegen 22.15 Uhr hatte ein Zeuge über Notruf mitgeteilt, dass sich ein Mann mit einer Pistole im Lokal aufhalte. Die steckte wohl in seiner Hose. Zudem soll er die Waffe vor dem Lokal auch anderen Personen gezeigt haben, mit denen er unterwegs war.

Festnahme auf der Herrentoilette

Auf der Herrentoilette trafen die Polizisten auf den 27-Jährigen und nahmen in vorläufig fest. Die Schreckschusswaffe, optisch kaum von einer scharfen Waffe zu unterscheiden, hatte er noch bei sich. Er kam auf ein Polizeirevier. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der 27-Jährige wieder auf freien Fuß. Einen kleinen Waffenschein hatte der Mann nicht; die Pistole wurde beschlagnahmt. Zu einer Gefährdung anderer Personen kam es nicht, heißt es im Polizeibericht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht nun herauszufinden, warum der 27-Jährige die Pistole bei sich hatte.