Als sich die „Spaziergänger“ am Freitagabend um 20.30 Uhr wieder dem Münsterplatz näherten, fuhren ihnen plötzlich drei Polizeiautos mit Sirenen und Blaulicht entgegen – um dann aber in die Pfauengasse abzubiegen. Ziel der Beamten war der Supermarkt in den Sedelhöfen, wo sich nach Polizeiangaben rund ein halbes Dutzend Menschen daneben benahm. In einem Fall gab es eine Anzeige wegen Diebstahls und Bedrohung, den anderen wurden Platzverweise erteilt.