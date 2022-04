Großer Einsatz mehrerer Polizeieinheiten in den Regionen Ulm, Neu-Ulm und Heidenheim. Am Donnerstagnachmittag und in der Nacht auf Freitag erfolgten mehrere Razzien in der Region.

Festnahmen nach Drogenrazzien der Polizei

Details sind noch nicht bekannt, aber nach ersten Angaben der Polizein nahmen d...