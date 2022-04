Ein 87-Jähriger Autofahrer ist am Dienstag in Ulm völlig ausgerastet, berichtet die Polizei. Beim Einparken in der Enderlestraße hatte er am Vormittag mit seinem Kleinwagen das Auto einer 40-Jährigen leicht angefahren. Das wollte er aber nicht einsehen, als die Frau ihn auf den Unfall ansprach.

S...