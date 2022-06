In ihre Wohnung sei eingebrochen worden, ihre Tür sei beschädigt. Mit dieser Behauptung hatte sich eine Frau am Samstagvormittag an den Hausmeister eines Mehrfamilienhauses in der Kemptener Straße in Wiblingen gewandt. Der Hausmeister verständigte die Polizei. Sie rückte an, nahm den Sachverhal...