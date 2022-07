Ein 78-jähriger Pedelecfahrer ist am Donnerstagnachmittag schwer verletzt worden. Er war auf dem Radweg von Bollingen in Richtung Dornstadt unterwegs und wechselte an dessen Ende auf die Straße. Dabei achtete er nicht auf den Verkehr. Das wurde dem Mann zum Verhängnis, denn ein Peugeotfahrer k...