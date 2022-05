Ein 29-Jähriger ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit einer Musikbox durch die Ulmer Innenstadt gezogen. Laut Polizei fiel der Mann zuerst am Alten Friedhof auf, wo eine Polizeistreife androhte, ihm seine Box wegzunehmen. Später meldeten Anwohner an der Donauwiese, dass dort jemand laute ...