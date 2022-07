Kurz nach 10 Uhr hat die Polizei am Sonntag, 11. Juli, in der Wiesensteiger Straße in Laichingen-Feldstetten beobachtet, wie ein VW noch vor der Kontrollstelle in einen Hof fuhr. Dann sahen die Beamten, wie ein Wechsel des Fahrers stattfand. Der eigentliche Fahrer war nun auf dem Sitz des Beifahrer...