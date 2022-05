Ein lauer Frühsommerabend, die Menschen feiern, genießen das Traumwetter - und manche trinken dabei einen über den Durst. Und wenn es dabei zu laut wird, dann muss auch mal die Polizei einschreiten. In der Regel bleibt es bei solchen Einsätzen bei mahnenden Worten. Nicht so am Freitagabend an de...