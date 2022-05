Erschreckende Szenen beim Einkaufen am Donnerstagmorgen in Ulm: Eine Mutter hat ein Kind mehrfach geschlagen. Passanten, die Zivilcourage bewiesen und einschritten, wurden massiv angegangen. Das wiederum rief die Polizei auf den Plan. Was war geschehen?

Mutter schlägt Kleinkind mehrfach ins Gesicht

W...