Die Walpurgisnacht wird gerne zum Feiern und Schabernack treiben genutzt. Sie findet immer in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai statt . In diesem Jahr fiel das Datum auf die Nacht von Samstag auf Sonntag. Was war los in der Region? Das Polizeipräsidium Ulm zog am Sonntagmorgen eine gemischte Bi...