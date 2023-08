Niemand dürfte so froh über das Ende der Sommerradtour sein, wie die Hauptperson selbst: Die Sommerradtour der Landesvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg, Lena Schwelling, endete am Mittwochmittag (16.8.2023) in Ulm. „Es gibt niemanden, der Radfahren weniger mag als ich“...