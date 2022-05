Chefredakteure diskutieren über große Politik, lokale Skandale, unglaubliche Geschichten: „Die Leitung steht“ heißt der Podcast der SÜDWEST PRESSE und der Schwäbischen Zeitung. Ulrich Becker und Hendrik Groth – der eine in Ulm, der andere in Ravensburg – unterhalten regelmäßig über die Themen, die ihre Redaktionen in der vergangenen Zeit bewegt haben. Informativ, unterhaltsam, kurzweilig.

In der aktuellen Folge sprechen sie über das 9-Euro-Ticket, warum die Spritpreise gesenkt werden und wer durch den Krieg in der Ukraine profitiert.