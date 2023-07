Das Kulturbüro der Stadt Langenau hat jüngst das Herbst/Winter-Programm für den Pfleghof präsentiert. Oberstes Ziel sei es erneut gewesen, eine vielfältige Mischung aus bekannten Namen und außergewöhnlichen Künstlerinnen und Künstlern zusammenzustellen, heißt es in einer Mitteilung.

Besonders freut sich das Kulturbüro auf die Auftritte der Kabarett-Stars Luise Kinseher am 23. September und Max Uthoff am 17. November, die mit ihren neuen Programmen in die Stadthalle kommen. Ein besonderer, gefühlvoller und berührender Abend verspreche auch das Weihnachtskonzert „Christmas with my friends“ des schwedischen Posaunisten und Sängers Nils Landgren am 15. Dezember in der Martinskirche zu werden.

Humorvoll das Jahr auskligen lassen

Nach vierjähriger Pause und auf vielfachen Publikumswunsch sei es wieder möglich, das Jahr am Silvesterabend im Pfleghof humorvoll ausklingen zu lassen. Für das Musikkabarett mit Michael Krebs gelte es, sich rechtzeitig Karten zu sichern.

Auftakt ist am 19. September mit dem Solokonzert von Isfar Sarabski. „Der aus Aserbaidschan stammende Pianist vermag es, mit Leichtigkeit Tschaikowsky und Coltrane zu zitieren, um dann nahtlos in einen mächtigen Blues zu verfallen.“

Theater, Clownerie und Jazz

Eine große Vielfalt unterschiedlichster Kultur sei im Oktober geboten. Am 7. Oktober sind mit der „Microband“ die „Marxbrothers“ der Musikclownerie im Pfleghof. Am 15. Oktober präsentiert das Chawwerusch-Theater Herxheim das Theaterstück „Alte Sorten“ nach dem Bestseller von Ewald Arenz. Am 20. Oktober beleuchtet der Hirnschrittmacher des deutschen Kabaretts „HG. Butzko“ die Politik. Und in dem Tingvall-Trio kommt am 25. Oktober „die vielleicht derzeit angesagteste deutsche Jazz-Formation“ in den Pfleghof, teilt das Kulturbüro weiter mit.

„Aquabella“ zähle zu den renommiertesten weiblichen Vokal-Ensembles. Ihr Programm „Heimatlose Lieder finden ein Zuhause“ präsentieren die Sängerinnen am 10. November. Für Jazz-Fans sei das Konzert des New Yorker Pianisten Marc Copland, der gerne als „Piano Whisperer“ bezeichnet wird, am 24. November „ein Muss“. Begleitet von Ausnahmegeiger und Grammy-Gewinner Mark Feldman ist der Amerikaner mit seinem aktuellen Quartett wieder einmal zu Gast im Pfleghof.

Junge Sänger von der Ostalb touren durchs Ländle

Mit ihrem „atemberaubenden Mix“ aus Son, Samba, Bossa Nova und kubanischem Chanson kommt im Rahmen ihrer Deutschlandtournee am 9. Dezember die kubanische Sängerin und Cellistin Ana Carla Maza auf die Pfleghof-Bühne.

Eine weitere Veranstaltung, die das Kulturbüro unterstützt, ist das Konzert von „MA’cappella“ am 8. Oktober im Göttinger Zehntstadel. Die sechs jungen Sänger von der Ostalb touren mit ihrem Best-of-Programm durchs Ländle und bewiesen Stilsicherheit von Klassik bis Pop, aber auch in Genres wie dem deutschen Volkslied oder klassischer A-cappella-Literatur.