So mancher Innenstadtbesucher dürfte sich am Freitag, 4. August, in Ulm die Augen reiben: Denn Pferdegespanne sieht man in der Donaustadt eher selten. Doch am Freitag sind gleich mehrere davon in Ulm unterwegs. Sie treffen sich mittags unter dem Ulmer Wahrzeichen, dem Münster. Von hier aus startet nämlich der „Friedenstreck“. Dabei handelt es sich um mehrere Pferdegespanne, die bis 25. August auf einer Rundtour durch Süddeutschland sind. Ulm ist die erste Station, weitere Aufenthaltsorte sind Burgau, Augsburg, Emering kurz vor München, Schloss Kaltenberg, Kaufbeuren, Nesselwang, Isny, Leutkirch, Memmingen und am 23. August Illertissen.

Links die Route des Friedenstrecks 2023, rechts die vereinseigene „Friedensglocke“ aus Militärschrott.

© Foto: Verein Friedensglocke, Collage: beFunky

Ziel des Friedenstrecks

Hinter der Aktion steht der Verein Friedensglocken. Dieser will für Frieden werben. Ziel sei es, „unabhängig von Religion, Hautfarbe, Herkunft und politischer Ausrichtung darauf aufmerksam zu machen, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit ist und nur durch das Engagement von Menschen bewahrt werden kann“.

Der Friedenstreck legt in den kommenden Wochen 468 Kilometer durch Bayern und Baden-Württemberg zurück.

© Foto: Verein Friedensglocke

Der Treck aus mehreren Kutschen und Gespannen, der im Schritttempo unterwegs ist, wird sicher einige Blicke auf sich ziehen - wie auch die Friedensglocke des Vereins. Sie wurde aus Militärschrott gegossen und ist beim Treck auf einem eigenen Glockenwagen dabei. 2025 will der Verein die Glocke von Berlin nach Jerusalem bringen. Die Südtour ist eine von mehreren Vorbereitungstouren des Vereins, der so die Werbetrommel für sein Vorhaben rührt und dabei auch Spenden sammelt. Vorstand des Vereins ist der evangelische Pfarrer Helmut Kautz aus Marienfließ in Brandenburg. Eins der 87 Vereinsmitglieder wohnt in Bibertal bei Günzburg.

Die Teilnehmer des Trecks schlagen ihre Lager bei Sympathisanten auf. An einigen Abenden bauen sie auch eine Wanderbühne auf und bieten ein Musik- und Theaterprojekt dar.