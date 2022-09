Am Mittwochabend hat Rocklegende Peter Maffay in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena ein umjubeltes Konzert gegeben – zuvor aber hatte er sich noch die Nachbarstadt angeschaut. Und so kam eine der größten Maffay-Verehrerinnen in Ulm unverhofft zu einer direkten Begegnung mit ihrem Star. Bei seinem Bu...