Die Masken fallen an Schulen im Südwesten noch nicht so schnell. Das Land verlängert die Corona-Auflagen bis zum 2. April. Für absolut angebracht hält dieses Vorgehen Anja Prinz-Kanold, Rektorin der Martin-Schaffner-Schule, einer Grundschule in Ulm. Schließlich sind derzeit viele Menschen in de...