Endlich wieder Frühlingsgefühle, endlich wieder Marktleben: Bei strahlendem Sonnenschein haben am Ostermontag zahlreiche Besucherinnen und Besucher in der Burghofstraße und auf dem Burghof in Langenau geschaut, geshoppt und geschlemmt.

Nina Böhm war mit ihren Kindern Elias (4) und Nora (7) auf de...