Um 19 Uhr wurde auf dem Münsterplatz die Zeitmaschine angeschaltet, und DeWolff knieten sich mit wehenden, langen Haaren knietief in den rustikalen Rocksound der frühen Siebziger. Und das war erst die Vorband, die US-amerikanische Gruppe Toto, die gut eine Stunde später loslegte, ist in etwa so alt wie die Musik der drei Niederländer klingt.

„What‘s up, Ulm?“ begrüßte Steve Lukather das Publikum, rund 5000 Fans waren gekommen, sie verfolgten die Rock-Show im Stehen oder – ein Novum bei den Konzerten am Schwörsonntag – im Sitzen, der Platz war geteilt.

Nur noch einer von der Originalbesetzung dabei

Gitarrist Lukather ist das letzte Überbleibsel der Originalbesetzung, die anderen kamen später hinzu und/oder waren zwischendurch wieder weg. Sänger Joseph Williams war von 1986 bis 1989 Mitglied und ist es wieder seit 2010, inzwischen ist er aber kaum mehr wegzudenken aus der Band.

Komplettiert wird diese von den Keyboardern Dominique „Xavier“ Taplin und Steve Maggiora, dem Bassisten John Pierce, dem Schlagzeuger Robert „Sput“ Searight und dem Universal-Bläser Warren Ham.

Zimmerlautstärke zu Beginn

Lauter gute Musiker, die man zu Beginn auf dem Münsterplatz allerdings nicht besonders gut hören konnte: Die Rock von Toto kam nicht nur erwartungsgemäß soft, sondern auch ziemlich leise daher.

Die Fans störte es nicht. Und nach ein paar Minuten hatte sich alles eingegroovt. Von Beginn an erntete die Band großen Applaus, „Hold the Line“ sangen schon Tausende Kehlen mit, und in „I‘ll Be Over You“ konnte Lukather solistisch bereits zeigen, wie viel er an der Gitarre drauf hat.

Die Besucherinnen und Besucher, das merkte man, freuten sich auf mehr. Und Toto hatten noch mehr Hits auf Lager.

