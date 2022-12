Schon die Wortwahl ist aufschlussreich: Von kostenlosem Nahverkehr an Samstagen spricht niemand mehr im Gemeinderat, sondern von ticketfreiem. Das trifft es ganz genau. Fahrgäste mussten in Bussen und Straßenbahnen in Ulm (und im Übrigen auch in Neu-Ulm) während der schlimmsten Bauphase in der F...