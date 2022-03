Die neue Trickbetrug-Masche über den Messenger-Dienst WhatsApp gibt es erst seit dem vergangenen Jahr. Wo die Callcenterbetrüger vorher per Telefon agierten, findet die Anbahnungshandlung nun fast ausschließlich per Textnachricht statt. Dass ihre Tochter in Not sei, dachte eine Frau aus Senden am...