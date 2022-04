Der NS-Reichsadler am Finanzamt in der Wagnerstraße gehört entfernt. Das fordert der Ulmer SPD-Landtagsabegeordnete Martin Rivoir. In einem Brief an Landes-Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne), den obersten Dienstherrn aller Finanzämter im Südwesten, schreibt Rivoir: „Das ursprünglich unter...