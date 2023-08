Wo Langenau am Samstag abrockte, war auch für den Ortsfremden leicht auszumachen: immer den Leuten und dann dem Gehör nach. Dann befand mit sich auf dem Gelände des Sportvereins und mitten im „Nau-Rock“. Wie immer galt, vor einem „Headliner“ – diesmal „Rock Unlimited“ – bot das Festival regionalen und örtlichen Bands eine Bühne.

Zuerst brachten die Langenauer „Sunyard Boys“ mit Blues- und Rocksongs aus den 70er Jahren Schwung in die Sache, bevor die Coverband „Chefrons“ aus Setzingen mit tollem Sound eins draufsetzten. Das Besondere: Sie spenden ihre Einnahmen immer für wohltätige Zwecke in der Region.

In die Gehörgänge und Herzen

Bereits 2022 spielten sich die Ulmer „Letters and Trees“ in die Gehörgänge und Herzen der Zuhörer. Viel Echo und voller Einsatz von Sänger Joni kennzeichnen ihren Electronic Post Rock. Sie suchten und fanden engen Kontakt zum Publikum, vor allem, als die sechs Jungs den Besuchern vor einem Regenschauer Asyl auf der Bühne anboten.

Ein Selbstläufer – wie seit drei Jahrzehnten – „Rock Unlimited“, bei denen sich das Areal noch einmal richtig füllte. „Wegen denen sind wir da“, sagten Carola und Heike. Die beiden sind in Münsingen zur Schule gegangen, heute in Erolzheim und Herbrechtingen zu Hause und haben sich in der Mitte getroffen. Sie sind „mit Rock groß geworden“, aber zum ersten Mal auf dem Nau-Rock.

Der Band nachgereist

Das galt auch für Melanie und Elfriede – obschon Langenauerinnen –, die aber am „Abrocken“ sofort richtig Gefallen fanden. Ebenso im gut mittleren Alter und zum ersten Mal dabei Werner und Sabine. „Letters and Trees“ war der Anlass. In Neu-Ulm hätten sie die sympathische Band verpasst, also ging es nun vom „fernen Weißenhorn“ an die Nau.

Gesetzteres Alter, wie übrigens das Gros der Besucher, eröffnet dem Festival doch so einiges an Potenzial. Zufrieden, wenn auch sichtlich geschafft, der Sprecher des Nau-Rock-Vereins Sebastian Rohloff. „Einwandfrei, wir haben ein tolles Feedback von den Besuchern und Bands“, sagte er. Zudem sei schon deutlich vor 22 Uhr der tausendste Besucher registriert worden. Sein besonderer Dank gilt den 50 Sponsoren, die den seit zwei Jahren geltenden freien Eintritt möglich machen.