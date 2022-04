In den vergangenen zwei Jahren, als wegen Corona alle Freizeiteinrichtungen geschlossen hatten, waren viele Menschen unterwegs in der Natur. Der Knoblauchfels hoch über dem Blautal zwischen Gerhausen und Sonderbuch glich an sonnigen Sonntagen einem Ameisenhaufen.

Berglauch unter Druck

Mit Folgen fü...