Der Dorfladen in Feldstetten stelle nicht nur Lebensmittel bereit, sondern sei auch ein Lebensmittelpunkt im Ort. Peter Hauk, Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, hat bei seinem Besuch am Mittwoch, den 03.08., die Initiative im Laichinger Teilort in den höchsten Tönen ...