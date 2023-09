Sie wollen sich von einer großen Operndiva verabschieden – und sehen in den Abgrund des Ersten Weltkriegs: Im Theater Ulm feierte am Donnerstagabend „Das Schiff der Träume“ in der Inszenierung von Intendant Kay Metzger Premiere.

Mit dem Stück nach dem gleichnamigen Fellini-Film eröffnete das Schauspiel die Spielzeit im Großen Haus, mit fast dem gesamten Ensemble sowie mit Verstärkung aus dem Musiktheater: Maryna Zubko, Maria Rosendorfsky, Maria Wester und Girard Rhoden spielten nicht nur mit, sondern sangen, begleitet von Vincenzo De Lucia am Klavier, Arien aus (italienischen) Opern.

Anfangs dümpelte das opernhafte Schauspiel nach dem Fellini-Film jedoch etwas vor sich hin. Die künstliche Welt der illustren Reisegruppe, die an Bord der „Gloria N.“ zur Seebestattung der „göttlichen“ Sopranistin Edmea Tetua aufgebrochen ist, machte es dem Publikum nicht leicht, einen Zugang zu der in Einzelbilder zersplitterten Handlung zu finden. Manchen Szenen fehlte es am richtigen Timing.

Was nicht negativ auffiel, war die kurzfristige Umbesetzung: Schauspielerin Anne Simmering war krankheitsbedingt ausgefallen, Kollegin Emma Lotta Wegner übernahm für sie die Rolle der Lady Violet, für sie sprang wiederum Helen Willis aus dem Opernchor als Dorothea ein.

Nach der Pause fand „Das Schiff der Träume“ noch zu echter Tiefe und Dringlichkeit – es ist wieder Krieg in Europa. Nach gut zweieinhalb Stunden gab es viel Beifall, eher für das große Ensemble als für die Regie.

Die vollständige Kritik lesen Sie in der Samstagsausgabe der SÜDWEST PRESSE oder im Laufe des Freitags auf swp.de.