Ein kurioses Verhalten zeigte ein 71-jähriger Ulmer an einer Tankstelle in Nersingen am Sonntagmittag: An der Tanksäule fuhr er zu weit nach vorne, weshalb er wieder zurücksetzen musste. Beim Rückwärtsfahren fuhr er laut Polizeibericht zu weit nach hinten, sodass er gegen einen dahinter stehend...