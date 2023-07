Eine 34-Jährige lebt mit ihrem zwei Wochen alten Sohn in einer betreuten Einrichtung in Hamminkeln (Kreis Wesel) – doch seit Mittwoch, 5.7., wurden beide nicht mehr gesehen. Beunruhigend daran ist auch, dass der kleine Junge dringend Medikamente benötigt, die die Mutter in der Wohnung zurückgelassen hat.

So schreibt es die Polizei in einer Pressemitteilung. Die Frau sei in der Regel mit dem Öffentlichen Nahverkehr und der Deutschen Bahn unterwegs. Möglicherweise halten sie und ihr Sohn sich in Herne, Ulm, Münster oder Düsseldorf auf.

Polizei veröffentlicht Beschreibung der Vermissten:

Die Polizei hat folgende Personenbeschreibung von der 34-jährigen Mutter veröffentlicht:

Sie ist etwa 1,65 Meter groß und schlank

Sie hat braune, lange Haare und braune Augen

Zuletzt trug sie einen beigefarbenen Jogginganzug

Sie hat einen dunklen Kinderwagen, eine Wickeltasche und einen Rucksack dabei.

Die Polizei bittet Zeugen, sich telefonisch unter 0281/1070 oder dem Notruf 110 zu melden.