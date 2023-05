Die Rebengasse, sagt der Passant, ist durch den Bau des Motel One so viel schöner geworden. Wenn da nur nicht die Müllcontainer wären. „Sie verschandeln die Straße“, meint der Mann und geht kopfschüttelnd weiter. Die Bewohner in der Nachbarschaft, das Fischhaus Heilbronner und der Juwelier ...