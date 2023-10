Auch wegen ungeeigneter Kleidung ist ein 24-jähriger Motorradfahrer bei Altheim bei einem Unfall schwer verletzt worden. Dieser hat sich laut Polizei am Dienstag, 3. Oktober 2023, kurz vor 15.45 Uhr ereignet. Der 24-jährige Lenker einer Kawasaki überholte von Gerstetten in Richtung Altheim ein an...