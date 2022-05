Vor zwei Monaten hat die Geschäftsführung von Liqui Moly gewechselt: Ernst Prost ist in Ruhestand gegangen , Günter Hiermaier lenkt jetzt die Geschicke des Ulmer Motorenöl- und Schmierstoffherstellers. Und das Unternehmen gibt weiter Gas: Es baut an seinem Sitz in Lehr ein neues Produktionsgebäu...