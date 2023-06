Schon seit Anfang Juni 2023 läuft der Prozess gegen den 27 Jahre alten Eritreer, der im vergangenen Dezember in Illerkirchberg die 14-jährige Ece erstochen haben soll . Seitdem haben vor dem Ulmer Landgericht viele Zeugen, eine Rechtsmedizinerin und ein psychiatrischer Gutachter ausgesagt . Nun geht das Verfahren dem Ende entgegen, das Urteil könnte Anfang Juli fallen.

Wie berichtet, ist der Verdächtige wegen Mordes und versuchten Mordes angeklagt. Er soll die 14-jährige Ece und ihre 13-jährige Freundin im Dezember 2022 auf ihrem Schulweg in Illerkirchberg mit einem Messer angegriffen haben. Ece verstarb in Folge der Attacke, ihre Begleiterin wurde schwer verletzt.

Vierter Verhandlungstag hat begonnen – Eltern von Eces Freundin sind da

Für den vierten Prozesstag (27. Juni 2023) hatte eine Gerichtssprecherin vorab angekündigt, dass Staatsanwaltschaft und Verteidigung wahrscheinlich ihre Plädoyers halten werden . Eine Reporterin der SÜDWEST PRESSE verfolgt den Prozesstag live im Gerichtssaal – wir halten Sie über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.

Der vierte Verhandlungstag hat am Dienstag, 27. Juni 2023, pünktlich um 8.30 Uhr in Saal 126 des Ulmer Landgerichts begonnen. Nach Informationen unserer Reporterin sind im Gerichtssaal nicht mehr Besucherinnen und Besucher als an den vorigen Verhandlungstagen. Unter ihnen sind heute jedoch die Eltern von Eces 13-jähriger Freundin, die der Verdächtige mit einem Messer schwer verletzt haben soll.