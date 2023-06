Bunt und fröhlich geht es zu, in dem großzügigen Laden direkt am Judenhof. Und das soll auch so bleiben, wenn am 1. Juli die neue Eigentümerin Sabrina Heer-Schöll mit ihrem Mann Patrick Heer die Geschäfte übernimmt.

„Es hat sofort gepasst“, berichtet die 33-Jährige von ihrer ersten Begegn...