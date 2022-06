Mobilität in Ulm

Wie sieht es aus mit dem ÖPNV in Ulm, wie steht es um die Radwege – gibt es genug, sind sie sicher und breit genug? Und: Kann man sich spontan ein Auto leihen, wenn man will? Um all diese Fragen und mehr ging es bei einer Veranstaltung der Grünen im Gemeinderat.