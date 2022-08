Erst vor vier Jahren hat Christian Füller die Adler-Metzgerei in Unterkirchberg komplett neu aufgebaut. Er verwandelte den Traditionsbetrieb, den sein Großvater von 1945 an neben dem damaligen Gasthof geführt hatte, in ein modernes Geschäft: Neben der großen Fleisch- und Wursttheke gibt es Sitz...