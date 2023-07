Es ist am frühen Sonntagmorgen passiert: Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist ein 35-jähriger Mann durch Stichwunden schwer verletzt worden.

Ermittlungen laufen

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm jetzt erst mitteilen, ist es am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr zwischen mehreren Beteiligten zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung vor einem Club in der Innenstadt gekommen. Demnach soll ein Mann dabei einem 35-Jährigen Schnittverletzungen zugefügt haben. Er kam in eine Klinik, Lebensgefahr bestand nicht. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar, sagte Oberstaatsanwalt Michael Bischofberger auf Anfrage. Die Ermittlungen laufen.