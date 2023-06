Es war ein brutaler Angriff im Ulmer Schlachthof: Am 23. Dezember 2022 soll ein 37-Jähriger vollkommen unvermittelt mit einem Metzgermesser auf einen 33 Jahre alten Arbeitskollegen eingestochen haben. Dieser wurde im Halsbereich schwer verletzt. Geistesgegenwärtig gelang es dem Opfer, weitere Angriffe abzuwehren und zu flüchten. Der mutmaßliche Angreifer soll seinem Opfer noch nachgesetzt, ihn dann aber nicht mehr erreicht haben, so die Ulmer Staatsanwaltschaft. Der zur Tatzeit weder alkoholisierte noch unter Drogeneinfluss stehende Mann flüchtete anschließend aus dem Schlachthof, stellte sich dann aber noch am selben Tag bei der Polizei.

Ende März hatte die Staatsanwaltschaft Anklage wegen versuchten Mordes mit gefährlicher Körperverletzung erhoben. Ohne eine Notoperation hätte die Verletzung aufgrund des großen Blutverlustes mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Tode des Mannes geführt, so die Anklage. Das Motiv liegt im Dunkeln; der Angeklagte befindet sich seit der Tat in Untersuchungshaft.

Urteil könnte Anfang August fallen

Nun steht fest: Der Prozess unter Vorsitz von Richter Wolfgang Tresenreiter am Ulmer Landgericht beginnt am Montag, 19. Juni, um 11 Uhr. Insgesamt sind sechs Sitzungstage vorgesehen, an denen neun Zeugen und ein Sachverständiger aussagen sollen. Das Urteil könnte Anfang August fallen.