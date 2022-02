Im THW-Logistikzentrum im Ulmer Norden lagern Schutzmaterialien, die im Katastrophenfall oder in Notsituationen zeitnah zur Verfügung stehen müssen, aber auch Einsatzausrüstung des Technischen Hilfswerks. Am Freitag wurde der Standort als bundesweit erster seiner Art in Betrieb genommen. © Foto: Amrei Oellermann