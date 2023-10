Bummeln, stöbern und einkaufen – Am Sonntag, 8. Oktober, ist in der Ulmer Innenstadt einiges los, denn neben zahlreichen Marktständen lockt auch der verkaufsoffene Sonntag zahlreiche Besucherinnen und Besucher zum Shoppen in die Münsterstadt. Das Ulmer City-Marketing verspricht einen erlebnisreichen Einkaufstag. Was für Erwachsene und Kinder geboten ist.

Herbst- und Kunsthandwerkermarkt auf dem Ulmer Münsterplatz

Hauptspielort des bunten Treibens ist am Sonntag der Münsterplatz: Der Herbst- sowie Antik- und Kunsthandwerkermarkt laden zum gemeinsamen Bummeln und Stöbern ein.

Ab 11 Uhr werden auf dem Herbstmarkt allerlei Waren und Leckereien angeboten: Von Antipasti, regionalen Spezialitäten und Bio-Produkten, über Besen, Bürsten, Kräuter, Gewürze, Tee, Naturkosmetik, modische Accessoires, Kurz- und Haushaltswaren sowie Lederwaren, bis hin zu Schmuck und Kleidung ist für alle etwas dabei.

Auf dem südlichen Münsterplatz kommen Sammler und Liebhaber auf dem Antik- und Kunsthandwerkermarkt auf ihre Kosten: An zahlreichen Ständen können antike Schätze sowie handwerkliche Besonderheiten aus Holz, Keramik, Filz, Leder, Speckstein, Glas und vieles mehr gekauft werden.

Verkaufsoffener Sonntag in Ulm: Wann Geschäfte geöffnet haben

verkaufsoffenen Sonntag haben die Geschäfte ab 13 Uhr geöffnet. Neben den neusten Herbsttrends sind Prosecco-Shopping, Rabattaktionen, Modenschauen und ein Boxring geboten. Näheres zu den Aktionen gibt es online unter: Auch die Läden in der Innenstadt können für einen ausgiebigen Shopping-Tag genutzt werden, denn amhaben die Geschäfte ab 13 Uhr geöffnet. Neben den neusten Herbsttrends sind Prosecco-Shopping, Rabattaktionen, Modenschauen und ein Boxring geboten. Näheres zu den Aktionen gibt es online unter: ulmercity.de

Auch für das kulinarische Wohl ist rund um Markt und Shopping gesorgt, denn Bummeln und Genießen gehören zusammen. Daher findet man im Rahmen des Herbstmarktes zahlreiche Essensstände mit Leckereien aus aller Herren Länder auf dem Münsterplatz. Zudem kann in den Ulmer Restaurants und Cafés eine Einkaufspause eingelegt werden.

Erstmalig findet auch die Elektromobilitätsausstellung statt, bei der Elektrobikes und Elektrofahrzeugen unterschiedlichster Hersteller getestet werden können. Die Fahrzeuge werden vom Albert-Einstein-Platz bis hin zum Hans-und-Sophie-Scholl-Platz präsentiert.

Turnaufführungen und Mitmachzirkus: Buntes Programm für Kinder

Viel geboten ist auch für Kinder und Familien. So präsentiert der Turngau Ulm aufgrund des großen Erfolgs der vergangenen beiden Jahre wieder auf der Münsterplatz-Showbühne mit den Turnvereinen aus Ulm und der Region die Vielfalt des Turnsports – Showtanz, Kinderturnen, Ballett, Tanzsport, Rope Skipping, Gardetanz, Rhythmische Sportgymnastik sowie Solokünstler können angeschaut werden. Über 350 Kinder und Jugendliche werden die Showbühne zum Leben erwecken.

Den ganzen Tag über sind in der Hirsch- und Bahnhofsstraße sowie in der Hafen- und Platzgasse außerdem zahlreiche Straßenkünstler und weitere Attraktionen für Kinder geboten: Stelzenläuferinnen, ein Luftballon-Figuren-Zauberer, eine Jongleurin und ein Drehorgelspieler sowie regionale Musiker sind unterwegs. Das Ulmer City-Maskottchen „Fratz“ verschenkt Süßigkeiten und Kuscheltiere und die Zirkusschule Harlekin bietet Mitmachmöglichkeiten. Außerdem gibt es Bastelaktionen für Kinder, Fotobusse, Kinderschminken und Karussells auf dem Münsterplatz.

Markttag in Ulm: Das ist außerdem geboten

Weitere Attraktion ist das Ulmer Spatzenbähnle, das ab 13 Uhr zu jeder vollen Stunde bei dem Geschäft „Fotoprofi“ am Münsterplatz abfährt. Es bietet eine kostenfreie Rundfahrt durch Ulm.

Ein besonderer Service bietet außerdem am Marktsonntag der Gepäckbus: Die SWU Verkehr stellt, wie von den Adventssamstagen bekannt, ihren Gepäckbus am Berblinger Brunnen zur kostenfreien Gepäckabgabe zur Verfügung.