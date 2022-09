Es ist der späte Nachmittag des 14. Februar, als in der König-Wilhelm-Straße gegen 17.30 Uhr ein grauer Opel Corsa vorfährt. Im Auto sitzen drei Männer und eine Frau. Sie wollen zu einem Anwohner und ihm – so steht es in der Anklageschrift – „eine Abreibung verpassen“. Der Grund: Er sch...