Längst ist zu sehen, wie sie künftig aussehen wird. Vor gut einem Jahr, am 26. März, haben die Bauarbeiten an der Ludwig-Erhard-Brücke begonnen. Bis in den Sommer 2022 würde die aufwendige Sanierung dauern, hieß es damals. Doch nun ist ein Ende in Sicht, und zwar etwas früher als gedacht. ...