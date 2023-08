Vorab wird nur der Treffpunkt kommuniziert: An der Ulmer Stadtbibliothek versammelt sich das Grüppchen, dann geht es im Gänsemarsch zu einem nahen Versammlungsort. Konspirativ ist an dem Abend aber gar nichts, offen geben Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten der Letzten Generation Einblick in ihr D...